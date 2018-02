VICENZA: CARNEVALE E SAN VALENTINO, LE INIZIATIVE DEL 13 E 14 FEBBRAIO (2)

4 febbraio 2018- 15:18

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Carnevale e San Valentino sono due ricorrenze particolarmente festose che arricchiranno il centro storico di eventi realizzati in sinergia con diverse realtà che hanno collaborato in modo ottimale – ha annunciato l’assessore alla partecipazione Annamaria Cordova -. Se Carnevale è la festa dedicata in particolare ai bambini, San Valentino invece porterà in città il ricordo di Luigi Da Porto e del personaggio di Giulietta. Non è nostra intenzione rivaleggiare con la vicina Verona ma semplicemente ricordare che la prima novella che ha dato poi origine alla tragedia shakespeariana è di Luigi Da Porto e quindi è vicentina. Con orgoglio daremo vita a un evento speciale a Vicenza, città da tempo in fermento, ricca di proposte e iniziative, che sarà ancora più bella decorata con i cuori rossi”. “Anche in questa occasione Vicenza riscopre se stessa grazie alla collaborazione tra Confcommercio, le associazioni di via e le associazioni culturali – ha spiegato Stefano Soprana presidente Sezione 1 Confcommercio Vicenza -: cito Fidapa impegnata a far conoscere ancor più ai vicentini che la storia di Giulietta e Romeo è nata qui grazie a Luigi Da Porto; ringrazio i giovani Liberi Pensatori che ci danno una importante mano a promuovere le iniziative grazie alle loro competenze grafiche, alle abilità nella produzione dei video e alla conoscenza dei social e che ci hanno proposto l'idea del bacio nella splendida cornice del giardino del Teatro Olimpico. Sottolineo poi il ruolo dei negozi che si sono impegnati a far conoscere i quadri della Pinacoteca di Palazzo Chiericati a tutta la città e ai turisti, facendoli in qualche modo rivivere nelle nostre vie e nelle nostre piazze”.“L’idea di proporre Riprendiamoci Giulietta è nata per sensibilizzare i vicentini all’opera di Luigi Da Porto, primo ideatore della novella d’amore “Giulietta e Romeo” poi ripresa da Shakespeare. Molti, soprattutto i turisti, leggono la lapide con questa scritta al civico 15 di contra’ Porti e rimangono stupiti – ha spiegato Elena Faggian Iachemet, consigliere del Club for Unesco Vicenza e presidente Fidapa - BPW Vicenza . I Club che rappresento, hanno pertanto ritenuto di promuovere l’iniziativa. La storia di Giulietta e Romeo infatti non è una finzione letteraria: racconta la vicenda d’amore autobiografica di Luigi da Porto, nobile vicentino capitano della Serenissima".