VICENZA: CARNEVALE E SAN VALENTINO, LE INIZIATIVE DEL 13 E 14 FEBBRAIO (3)

4 febbraio 2018- 15:18

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Da Porto, ferito nel cuore per non poter sposare l’amata, sfigurato nel fisico da una profonda ferita ricevuta in battaglia, straziato ed amareggiato scrive la sua novella nel 1524 a 39 anni che rimarrà nel cassetto. Verrà pubblicata postuma dopo la sua morte. Ringrazio i proprietari dell’immobile in contra’ Porti 15 perché il 14 febbraio ci autorizzano ad utilizzare l’androne e il balcone da dove verrà raccontata la vera storia di Giulietta, con la performance teatrale a cui si abbina un concorso di poesia on line la cui premiazione avverrà l’1 marzo a Palazzo Trissino”.“Poichè Shakespeare si è ispirato a Da Porto per Romeo e Giulietta la nostra associazione ha pensato che fosse opportuno creare un tessuto di consapevolezza culturale con l’obiettivo di ripetere l’iniziativa anche nei prossimi anni – ha concluso Francesco Poli dell’associazione culturale Liberi Pensatori -. Cercheremo pertanto di rendere appetibile la proposta anche ad un pubblico giovane: oltre a predisporre la grafica di manifesti e volantini abbiamo realizzato un video promozionale di sei minuti che sarà pubblicato domani nella pagina facebook Tempo e amore”.