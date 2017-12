VICENZA: DALLA ROSA CONFERMATO CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA A SINDACO

4 dicembre 2017- 18:13

Vicenza, 4 dic. (AdnKronos) - Il comitato dei garanti delle Primarie ha confermato nel tardo pomeriggio il dato delle urne della vittoria di Otello Dalla Rosa a candidato del centrosinistra vicentino alle amministrative del 2018."La tanto attesa ufficializzazione del voto è arrivata – è il suo commento - ora posso confermare tutti i ringraziamenti già anticipati ieri sera, i primi dei quali vanno a Giacomo Possamai e Jacopo Bulgarini (gli altri due candidati alle primarie ndr) per aver onorato gli impegni di questa campagna in termini di serietà e condivisione di intenti. Ora, tutti insieme, possiamo davvero mettere le basi per un percorso che guardi avanti per costruire quella bella e grande Vicenza che abbiamo tratteggiato in questi mesi". "Una coalizione che è stata in grado di raccogliere prima 6.000 firme a sostegno delle nostre tre candidature e poi di portare al voto 6.400 elettori, senza contare i chilometri percorsi tra i quartieri, ha dato prova di essere forte e pronta alla sfida che si prefigura per il prossimo anno. Abbiamo voluto raccontare una Vicenza possibile, a volte anche attraverso i suoi problemi e le sue paure, ma senza mai nasconderne le opportunità. Grazie a quanti hanno colto questo atto di democrazia e ieri si sono mobilitati per andare a votare. Ringrazio le tante attestazioni di affetto, fiducia e gli auguri ricevuti in queste ore di trepidazione. Ora si va a costruire il futuro. Insieme", conclude.