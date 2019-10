21 ottobre 2019- 13:03 Vicenza: esce di strada con la sua auto, finisce in ospedale

Vicenza, 21 ott. (Adnkronos) - Poco dopo le 8, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada del costo tra il quarto e terzo tornante nel territorio del comune di Cogollo del Cengio per soccorrere una donna, finita rovesciata su un fianco dopo la perdita di controllo dell’auto, mentre percorreva la strada verso la pianura. I pompieri arrivati da Schio e da Asiago anche con l’apporto del personale dell’antincendio boschivo, hanno messo in sicurezza l’auto e utilizzando divaricatori e cesoie sono riusciti ad estrarre la donna, che è stata presa in cura dal personale del suem 118 per essere portata in ospedale per controlli. Sul posto i carabinieri e il soccorso stradale per il recupero della Smart. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.