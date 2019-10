24 ottobre 2019- 13:48 Vicenza: falso allarme bomba a scuola, assessore Tolio 'nessun pericolo'

Vicenza, 24 ott. (Adnkronos) - Falso allarme bomba a scuola a Vicenza. Con riferimento al biglietto trovato ieri pomeriggio in un'aula del centro per l'infanzia 0-6 di via Corelli, nel quartiere di San Lazzaro, che annunciava la presenza di una bomba a scuola, l'assessore all'istruzione Cristina Tolio sottolinea: “Voglio rassicurare genitori, insegnanti e chi frequenta la scuola a qualsiasi titolo che non ci sono stati né ci sono attualmente elementi di preoccupazione in merito alla vicenda". "Smentisco categoricamente il fatto che ci sia stata o ci sarà un'evacuazione della scuola. Fin da subito c'è stata la massima attenzione da parte del sindaco e delle forze dell'ordine, in particolare dall'unità cinofila dei Carabinieri di Padova che ha eseguito la bonifica dell'edificio. Ieri sera abbiamo valutato di non avvisare i genitori per non creare procurato allarme, dal momento che tutti i controlli avevano dato esito negativo. Anche dalle verifiche di questa mattina non è emerso nulla, pertanto la frequenza puo' continuare a svolgersi regolarmente”, conclude.