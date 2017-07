VICENZA: FEBBRE DENGUE, AZIONI CAUTELATIVE PER UN CASO IN QUARTIERE SAN FRANCESCO

13 luglio 2017- 16:05

Vicenza, 13 lug. (AdnKronos) - In seguito alla segnalazione dell'Ulss 8 Berica di un caso di febbre dengue “d'importazione”, ovvero contratta da una cittadina rientrata nei giorni scorsi da un paese asiatico, il sindaco di Vicenza Achille Variati questa mattina ha firmato un'ordinanza che dispone le azioni cautelative obbligatorie da mettere in atto per scongiurare il rischio, per quanto residuale, di contagio.Fin da queste ore, dunque, per un raggio di 200 metri dall'abitazione della donna, che si trova in via Nievo nel quartiere di San Francesco, sono in corso interventi di disinfestazione capillare dalle zanzare.La dengue, infatti, è una malattia infettiva simile all’influenza, che non si trasmette da uomo a uomo, ma solo attraverso le punture della zanzara che costituisce il vettore dell'infezione. La malattia è pressoché assente in Italia, ma molto frequente in alcune aree del pianeta, soprattutto nel sud-est asiatico, per cui non è raro il riscontro di persone che la contraggono nei Paesi delle aree a rischio e che sviluppano i sintomi al rientro dal loro viaggio. In questi casi il rischio di diffusione della malattia tramite le zanzare è basso, ma non può essere escluso.