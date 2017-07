VICENZA: FEBBRE DENGUE, AZIONI CAUTELATIVE PER UN CASO IN QUARTIERE SAN FRANCESCO (2)

13 luglio 2017- 16:05

(AdnKronos) - Le azioni conseguenti previste da specifici protocolli ministeriali sono state illustrate questa mattina dal sindaco Achille Variati, insieme al dottor Andrea Todescato, responsabile di Malattie infettive e piani vaccinali del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'Ulss 8 Berica, e al direttore del settore comunale Ambiente, energia e tutela del territorio Danilo Guarti.“Non si tratta di una situazione allarmante – ha precisato il sindaco Variati, ricordando che nel corso del 2016 in Veneto si sono registrati 15 casi simili, due dei quali in provincia di Vicenza, senza che vi fossero successivi contagi - ma invito comunque i cittadini residenti nell'area indicata a seguire le indicazioni dell'ordinanza, in particolare in relazione agli effetti della disinfestazione capillare che dobbiamo effettuare”.Le operazioni riguardano dunque le aree verdi pubbliche e i giardini e cortili privati nel raggio di 200 metri dalla residenza della persona ammalata.