VICENZA: FEBBRE DENGUE, AZIONI CAUTELATIVE PER UN CASO IN QUARTIERE SAN FRANCESCO (3)

13 luglio 2017- 16:05

(AdnKronos) - Come illustrato dal dottor Guarti, agli interventi larvicidi già in corso, seguirà verso le 22 di stasera un intervento massivo adulticida. Prima di quell'operazione i residenti sono invitati a raccogliere eventuale frutta e verdura da destinare all'alimentazione. Durante la disinfestazione sarà necessario tenere al riparo gli animali domestici e chiudere porte e finestre. Giocattoli e altri oggetti lasciati in cortile andranno successivamente lavati con acqua e sapone. Come ha ricordato Todescato, la febbre dengue ha normalmente un decorso benigno, con una fase febbrile e infettiva che dura circa una settimana, possibili mal di testa e dolori articolari. Anche nel caso della signora di via Nievo, l'iter è stato questo: rientrata in Italia il 2 luglio, la donna si è ammalata ed è stata visitata dal medico curante che, malgrado i sintomi simili a quelli dell'influenza, l'ha indirizzata al pronto soccorso proprio in relazione al viaggio appena effettuato. Solo le analisi hanno certificato il tipo di malattia che ha comunque avuto un decorso positivo. Non è stato necessario il ricovero.