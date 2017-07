VICENZA: FEBBRE DENGUE, AZIONI CAUTELATIVE PER UN CASO IN QUARTIERE SAN FRANCESCO (4)

13 luglio 2017- 16:05

(AdnKronos) - Per limitare il proliferare della zanzara tigre il sindaco Variati ha ricordato che è importante che anche i cittadini collaborino con le istituzioni, rispettando le indicazioni contenute nell'ordinanza che ogni anno il Comune diffonde, e che sono state ricordate anche nel provvedimento odierno. In particolare, si deve evitare di abbandonare all'aperto contenitori dove possa raccogliersi l'acqua piovana, bisogna trattare l'acqua di tombini e pozzetti in proprietà privata con prodotti larvicidi; tenere cortili e giardini sgombri da erbacce e rifiuti; evitare il ristagno dell'acqua; svuotare piscine e fontane non in esercizio; chiudere con coperchi i serbatoi d'acqua; stoccare e coprire i copertoni.