VICENZA: GDF, BANCAROTTA PER BANCO METALLI, SEQUESTRATA VILLA IN VAL GARDENA (2)

2 febbraio 2018- 11:33

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Secondo le indagini della Gdf l’acquisto del terreno, l’edificazione e l’arredamento della villa in questione sono stati realizzati impiegando il profitto delle condotte distrattive dell’amministratore e tenuto conto del rischio di alienazione del bene, con aggravamento delle conseguenze del reato, in data 23 gennaio 2018, in esecuzione di un provvedimento d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza, le Fiamme Gialle beriche hanno sottoposto a sequestro preventivo ai fini della confisca l’intera unità immobiliare e tutti gli oggetti in essa contenuti.