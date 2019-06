14 giugno 2019- 11:33 Vicenza: Gdf, contrasto alle frodi, sequestrati beni per oltre 150 mila euro (2)

(AdnKronos) - Per tale ragione, la Procura della Repubblica di Vicenza, sulla scorta delle risultanze investigative prodotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha avanzato nei confronti dell'imprenditore un’apposita richiesta di sequestro preventivo in ordine all’ipotesi di reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.Il Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza, ritenendo sussistenti i presupposti della richiesta, ha emesso il relativo provvedimento di sequestro, che e` stato eseguito dai finanzieri attraverso il vincolo di 4 conti correnti bancari ed un immobile dell’indagato.