25 ottobre 2019- 11:10 Vicenza: Gdf, fatture false per 100 mila euro, indagato imprenditore

Vicenza, 25 ott. (Adnkronos) - A seguito di un’accurata attività di analisi delle fenomenologie illecite di natura economico-finanziaria, elaborata dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza interrogando in modalità massiva le banche dati dell’anagrafe, è emerso un soggetto con significativo alert di rischio economico finanziario che è stato confermato dagli approfondimenti specifici eseguiti nel corso di una verifica fiscale avviata nei confronti di una società operante nel settore dei prodotti in metallo per costruzioni avente sede in Albettone (Vi).In particolare, nel corso di un’accurata indagine di polizia economico-finanziaria, espletata sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, gli uomini della Guardia di Finanza di Noventa Vicentina hanno scovato un’azienda che, nelle annualità 2013/2016, aveva annotato fatture per operazioni inesistenti per quasi 200.000 euro, al fine di ottenere indebiti risparmi di imposta in sede di presentazione delle fiscali dichiarazioni annuali obbligatorie.Le fatture false utilizzate al fine di abbattere il reddito imponibile erano tutte riconducibili ad un’altra impresa della zona che, a seguito delle indagini eseguite, è risultata assolutamente non in grado di effettuare le operazioni descritte nei documenti per mancanza dei mezzi e dell’organizzazione aziendale necessari riportate nelle fatture; lo stesso titolare dell’impresa da cui risultavano provenire le fatturazioni, stanti gli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini, aveva dovuto ammettere di non aver mai emesso le fatture in questione. Le indagini si concludevano con la segnalazione all’A.G. dell’imprenditore ritenuto responsabile del reato previsto per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ai fini di abbattere l’Iva dovuta ed i redditi imponibili, con contestuale richiesta di emissione di un decreto di sequestro per un valore di 100.137,41 euro, pari al valore delle imposte complessivamente evase.