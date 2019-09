13 settembre 2019- 11:44 Vicenza: Gdf scopre evasore totale, sequestrata auto sportiva (2)

(AdnKronos) - Aderendo pienamente alle considerazioni formulate dai militari operanti, l’Autorità Giudiziaria berica ha, quindi, emesso un decreto di sequestro da eseguirsi, anche per equivalente, su tutti i beni materialmente rinvenuti nella disponibilità dell’imprenditore, fino alla concorrenza dell’intero valore segnalato dai finanzieri di Vicenza. In tale ambito, le Fiamme Gialle hanno proceduto a sottoporre a sequestro per equivalente le disponibilità finanziarie sui propri conti correnti, ed al fine di raggiungere l’ammontare corrispondente al profitto illecito costituito dalle imposte evase, anche un’Audi TT coupè “quattro” TFSI2.0 del valore di 50.000 euro. L’autovettura sportiva potrà essere affidata dall’Autorità Giudiziaria in custodia alla Guardia di Finanza di Vicenza. Il veicolo, in questo modo, potrà essere utilizzato per le esigenze operative del Corpo nei servizi d’Istituto, eliminando anche i costi di giudiziale custodia dell’autovettura in capo all’Amministrazione.