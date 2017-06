VICENZA: IL MUSEO DEL GIOIELLO SI ILLUMINA PER LA NOTTE BIANCA IL 24 GIUGNO

18 giugno 2017- 21:17

Vicenza, 18 giu. (AdnKronos) - Il Museo del Gioiello apre le porte al pubblico per la Notte Bianca di Vicenza, in programma sabato 24 giugno. Per l’occasione lo spazio museale in Basilica Palladiana gestito da Italian Exhibition Group SpA (IEG), in partnership con il Comune di Vicenza, aprirà dalle 11.00 fino alle 23.00, anziché fino alle 19.00, con ingresso gratuito per i visitatori (invece di 6 euro o 4 euro ridotto).Il Museo del Gioiello si illumina quindi per la prima Notte Bianca della città di Vicenza, manifestazione organizzata da Comune, Associazione Culturale Hyper e OFF Events, che animerà il centro storico con musica, divertimento ed eventi su tutte le piazze. Al di fuori del consueto orario di visita e sotto una luce inedita e affascinante, i visitatori potranno vivere l’originale esperienza estetica e conoscitiva offerta dal Museo, il primo in Italia e uno dei pochi al mondo dedicato esclusivamente al gioiello.