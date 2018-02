VICENZA: IN ARRIVO LA CARTA DELLA FAMIGLIA PER OTTENERE SCONTI E RIDUZIONI TARIFFE

13 febbraio 2018- 18:10

Vicenza, 13 feb. (AdnKronos) - Anche a Vicenza le famiglie residenti in città con almeno 3 figli minori e un Isee fino a 30 mila euro potranno chiedere la Carta della famiglia, una card per ottenere sconti e riduzioni tariffarie sull'acquisto di alcuni beni e servizi concessi da una serie di soggetti pubblici e privati aderenti all’iniziativa.Le agevolazioni saranno praticate su molti beni e servizi: dagli alimentari ai medicinali, passando per le bollette di luce e acqua, soggiorni alberghieri e corsi di formazione Lo ha stabilito oggi la giunta, dando il via libera alla predisposizione di un bando rivolto a commercianti locali per raccogliere eventuali manifestazioni di interesse a diventare Amico della famiglia, nel caso di applicazione di sconti pari o superiori al 5 per cento rispetto al normale prezzo di listino, o Sostenitore della famiglia, con agevolazioni pari o superiori al 20 per cento.