VICENZA: IN ARRIVO LA CARTA DELLA FAMIGLIA PER OTTENERE SCONTI E RIDUZIONI TARIFFE (2)

13 febbraio 2018- 18:10

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Si tratta di un nuovo strumento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che vedrà il Comune parte attiva nel promuovere la solidarietà della comunità locale verso alcune famiglie del territorio – ha spiegato l'assessore alla comunità e alle famiglie Isabella Sala –. Già due anni fa avevamo promosso il progetto “Insieme si può”, con l'obiettivo di sostenere nei quartieri le persone con maggiori fragilità familiari. Questa carta si rivolge, invece, a tutta la cittadinanza, sarà rilasciata gratuitamente, senza dover presentare l'Isee, che sarà scaricato dal portale dell'Inps, e avrà validità biennale”.I benefici attivabili potranno essere sconti applicati sull’acquisto di determinati beni e servizi; applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi; riduzioni tariffarie.Le agevolazioni saranno attivate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma anche da Regioni ed enti locali, stipulando convenzioni con soggetti pubblici e aziende, e copriranno le principali aree di spesa di una famiglia-tipo: alimentari, prodotti per la pulizia personale e della casa, libri e sussidi didattici, farmaci, abbigliamento, bollette delle utenze domestiche, tassa rifiuti, biglietti dei mezzi pubblici, accesso a musei e spettacoli, iscrizioni a centri sportivi ma anche soggiorni in alberghi, ingressi al ristorante, corsi d’istruzione e formazione professionale. Enti e attività commerciali informeranno della propria adesione all’iniziativa.