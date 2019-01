21 gennaio 2019- 11:33 Vicenza: mamma in un raptus getta a terra la neonata e la uccide

Vicenza, 21 gen. (AdnKronos) - Tragedia familiare ieri sera a Bolzano Vicentino.?Una mamma di 42 anni in un raptus di follia ha scaraventato violentemente a terra la sua bambina di tre giorni. Subito dopo la donna si sarebbe ferita al collo con un coltello. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i Carabinieri di Thiene. I sanitari hanno portato urgentemente la neonata e la madre all'ospedale "San Bortolo" di Vicenza. La neonata è stata ricoverata in terapia intensiva pediatrica, mentre la donna è stata curata per la ferita al collo. Purtroppo, qualsiasi tentativo di salvare la piccola è stato vano: è morta in ospedale. La donna è attualmente ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale e piantonata dai carabinieri.