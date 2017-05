VICENZA: NEONATO COLPITO DA MENINGITE CAUSATA DA TARTARUGA D'ACQUA

Vicenza, 26 mag. (AdnKronos) - - Un neonato di tre mesi è ricoverato da oltre tre settimane nel reparto di pediatria dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere stato colpito da una encefalite per un’infezione di salmonella originata da una piccola tartaruga d’acqua.Solo una terapia antibiotica messa in atto tempestivamente dai sanitari dell'ospedale ha fatto evitare il peggio, e oggi il neonato, anche se non può essere considerato ancora del tutto fuori pericolo e deve rimanere sotto stretto controllo, continua a migliorare progressivamente. A causare la meningite nel bambino il contatto con le feci di una tartarughina. A toccare gli escrementi della tartaruga è stato quasi certamente un adulto che ha poi trasmesso i batteri della salmonella al bambino.