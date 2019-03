14 marzo 2019- 12:43 Vicenza: posti di blocco in tutto il Veneto per fermare i due banditi

Vicenza, 14 mar. (AdnKronos) - Posti di blocco in tutto il Veneto e nelle regioni limitrofe per fermare e arrestare i due banditi che ieri a Noventa Vicentina hanno prima rubato e poi travolto, uccidendola Michaela Stoicescu, 50enne di origini romene, residente nel veronese. Da parte dei carabinieri non trapela alcuna notizia, gli investigatori stanno indagando a tutto campo: si stanno ascoltando i testimoni e visionando i filmati di una telecamera di una banca situata nei pressi dell'ufficio postale dove è avvenuta la tragica rapina, per arrivare in tempi brevi a identificare i due banditi, che dopo aver abbandonato la Mercedes Slk dell'imprenditrice avevano proseguito la fuga a bordo di un'altra auto.