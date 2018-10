5 ottobre 2018- 18:39 Vicenza: principio d'incendio su autobus extraurbano

Vicenza, 5 ott. (AdnKronos) - I vigili del fuoco sono intervenuti sul cavalcavia di via Aldo Moro a Vicenza per il principio d’incendio del motore di un bus del trasporto extraurbano che viaggiava vuoto. Il dispositivo di autospegnimento del motore del bus ha subito estinto le fiamme. I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno solo constatato che non vi fossero ulteriori problemi. Sul posto i tecnici del trasporto urbano e la polizia locale per la viabilità.