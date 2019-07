23 luglio 2019- 16:57 Vicenza: senzatetto, stretta sui controlli, si valutano soluzioni alternative ai container (2)

(AdnKronos) - Sul fronte dei controlli proprio in questi giorni, anche in seguito a numerose segnalazioni di cittadini, la polizia locale sta eseguendo ripetuti controlli lungo i portici di Monte Berico, con passaggi di agenti a piedi anche più volte al giorno allo scopo di scoraggiare possibili nuovi bivacchi.Un intervento specifico, inoltre, è stato eseguito nel fine settimana e ripetuto anche oggi all'esterno dell'ex cinema Arlecchino, al Giardino Salvi, dove con la polizia locale è intervenuta anche una squadra di Aim ambiente per rimuovere bancali e altri materiali forse utilizzati come giaciglio e per sanificare l'ambiente.