12 novembre 2018- 16:56 Vicenza: sindaco, sforzi concentrati su sicurezza e mantenimento dei servizi

Vicenza, 12 nov. (AdnKronos) - Più sicurezza, nessun aumento delle tasse, servizi garantiti. Sono questi i principali punti di forza del bilancio di previsione 2019 che la giunta Rucco sottoporrà, entro metà dicembre, al voto del consiglio comunale.Questa mattina i temi salienti del documento, primo vero atto amministrativo con valenza politica della nuova amministrazione, sono stati presi in esame dal sindaco Francesco Rucco e dal vicesindaco e assessore alle risorse economiche Matteo Tosetto.“Abbiamo fatto sacrifici significativi – è il commento del sindaco - per trovare il punto di equilibrio di questo nostro primo bilancio nel quale, grazie al grande sforzo di giunta e maggioranza, possiamo confermare le priorità annunciate nelle linee di programma: maggiori investimenti nella sicurezza, nessun aumento delle aliquote benché la legge ora lo consenta e servizi garantiti ai cittadini malgrado la riduzione delle entrate. Certo, con i pochi fondi a disposizione sono molte le preoccupazioni che rimangono rispetto a problemi che abbiamo ereditato e a cui sarà necessario dare in altro modo risposta. Penso agli edifici scolastici che necessitano di interventi antisismici o alle condizioni critiche in cui versano molti immobili comunali, prima fra tutti la Biblioteca Bertoliana. Proprio per questo sarà necessario valutare la sostenibilità di un fondo immobiliare, coinvolgendo le categorie economiche e altri soggetti pubblici e privati”.