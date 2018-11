12 novembre 2018- 16:56 Vicenza: sindaco, sforzi concentrati su sicurezza e mantenimento dei servizi (2)

(AdnKronos) - Nel dettaglio, il bilancio di previsione 2019 di parte corrente si chiude a 117.667.993 euro. Per quanto riguarda le uscite, oltre 40 milioni sono relativi a spese in corrispondenza, 34,6 milioni di euro servono per il personale, circa 30 milioni per altre spese vincolate, circa 7 milioni per il rimborso dei mutui.“Ciò significa – ha precisato il vicesindaco Matteo Tosetto – che le spese discrezionali che l'amministrazione può effettivamente gestire si limitano a 5,2 milioni di euro, pari al 4,5% del totale. E' all'interno di questa cifra che, sul fronte della sicurezza, abbiamo ricavato 236 mila euro in più per la custodia e sorveglianza dei parchi gioco, per un totale di circa 400 mila euro, e 152 mila euro in più per le dotazioni della polizia locale, che ora può contare su un capitolo pari a 1 milione e 600 mila euro, escluso il costo del personale”.Tra i punti di forza di questa manovra vi sono inoltre il turnover di tutto il personale comunale, più fondi per il sociale grazie a contributi ottenuti da Regione e Stato, una stretta sulla lotta all'evasione. “D'accordo con l'ufficio tributi – ha precisato su questo punto l'assessore Tosetto – abbiamo previsto di esternalizzare l'attività di aggiornamento anagrafico in modo da essere poi più efficaci negli accertamenti”.