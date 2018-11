12 novembre 2018- 16:56 Vicenza: sindaco, sforzi concentrati su sicurezza e mantenimento dei servizi (3)

(AdnKronos) - Sul fronte tasse, questi i gettiti previsti per il 2019: Imu 24 milioni di euro più 6,7 milioni del fondo di solidarietà, Tasi 3,33 milioni di euro, Tari 19,43 milioni di euro, addizionale Irpef 11,23 milioni di euro, imposta di soggiorno 700 mila euro, imposta pubblicità e affissioni 2,5 milioni di euro.L'assessore Tosetto ha quindi illustrato le operazioni che, a fronte della riduzione dei contributi provenienti da Cariverona (-1,3 milioni di euro) e alle minori entrate Imu (-1,8 milioni di euro) sono state messe in atto per scongiurare un pesante taglio degli stanziamenti destinati ai servizi comunali e ai contributi a enti e istituzioni cittadine: “Abbiamo previsto – ha spiegato Tosetto - un anticipo degli utili Aim pari a 2,3 milioni di euro e abbiamo versato alla Fondazione Teatro già quest'anno 300 dei 650 mila euro di contributo previsto per il 2019”.Infine gli investimenti, che ammontano a 12.468.495 milioni. 7,8 milioni sono destinati a opere così suddivise: strade 2,35 milioni di euro, manutenzioni e patrimonio 1,18 milioni di euro, beni culturali 1 milione di euro, edilizia scolastica 900 mila euro, verde, arredo, piazze e parcheggi 750 milioni di euro, edilizia sociale e erp 500 mila euro, sport 400 mila euro, cimiteri 350 mila euro, mercato 200 mila euro, manutenzione chiese 178 mila euro, in gran parte coperte da mutui. “Come avevamo annunciato – è la conclusione dell'assessore Tosetto – i nostri investimenti non sono un libro dei sogni: abbiamo indicato solo le opere per le quali il finanziamento è certo”.