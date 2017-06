VICENZA: TORNA 'ESTATE SICURA', DAL 15 GIUGNO AL 31 AGOSTO RIPARTE NUMERO TELEFONICO PER ANZIANI (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Contiamo inoltre, grazie al progetto del bando periferie dedicato alla popolazione anziana "Vita sicura" e alle progettualità che stiamo portando avanti con la rete dei partner che aderisce al percorso di riprogettazione del sociale "Insieme si può", di potere aumentare già dal prossimo anno la rete di prossimità per rispondere a problematiche di grande rilievo personale e sociale, come la solitudine di chi è privo di supporti familiari e sociali ", sottolinea.Sono varie le richieste che possono essere soddisfatte dal servizio Estate sicura. Tra i servizi gratuiti proposti vi sono l'ascolto e il supporto in situazioni di emergenza; l'assistenza domiciliare urgente con operatore; il ricovero notturno in albergo cittadino e nelle strutture d’emergenza dedicate; il pronto intervento per guasti nell'erogazione di acqua, luce e gas; interventi socio-sanitari urgenti; la consegna a domicilio di farmaci urgenti con ricetta e in orario notturno e festivo (farmaci a pagamento); l'accoglienza diurna in centri aggregativi per anziani con climatizzazione.Possono però essere richiesti anche servizi a pagamento come la consegna a domicilio dei pasti e piccole manutenzioni urgenti (fabbro, falegname, idraulico, elettricista).