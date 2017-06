VICENZA: VIETATO PORTARE BOTTIGLIE DI VETRO NEI PARCHI (2)

7 giugno 2017- 17:36

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Tra le numerose novità inserite nel nuovo Regolamento, oltre a quella illustrata ieri sul cosiddetto “daspo urbano”, ovvero la possibilità per i Comuni di individuare le aree e i luoghi della città in cui far scattare l'obbligo di allontanamento, l'assessore Dario Rotondi ha evidenziato il divieto di detenere bottiglie di vetro in tutti i parchi ed aree verdi, pena il sequestro delle stesse, e il divieto per i negozi di vicinato di vendere bevande alcoliche e superalcoliche da asporto tra le 20 e le 7. Tale divieto non si applicherà ad attività tipo kebab o pizzerie d'asporto, purché la bevanda sia venduta insieme al cibo.