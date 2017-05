VICENZA: VIGILI DEL FUOCO SALVANO COCKER CADUTO NEL FIUME AD ARZIGNANO

22 maggio 2017- 18:46

Vicenza, 22 mag.(AdnKronos) - Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti ad Arzignano lungo la pista ciclabile per il salvataggio “Sally”, un cane cocker spaniel, caduto dall’argine per circa 6 metri nel greto dell’Agno. Il cocker è precipitato mentre giocava vicino all’argine e forse, prendendo male le misure ha fatto un salto di troppo, che l’ha catapultato tra l’erba e l’acqua del Torrente Agno. I pompieri del locale distaccamento sono scesi con due rami di scala lungo l’argine, recuperando il cane e issandolo fino al piano stradale. Felice la padrona per il salvataggio di Sally.