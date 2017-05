VIGILI FUOCO: GENTILONI, CITTADINI SICURI GRAZIE A VICINANZA CORPO

31 maggio 2017- 11:16

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - "I principi che ispireranno il vostro servizio sono quelli" del Corpo: "da presidente del Consiglio e da cittadino italiano voglio ricordare che il valore del coraggio e il valore dell'onore che si dimostra nell'impegno pubblico resta fondamentale e a questo vorrei aggiungere un valore tutto particolare per il Corpo dei Vigili del Fuoco, che è il valore della prossimità e della vicinanza ai nostri concittadini". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, rivolgendosi agli allievi dei Vigili del Fuoco nel corso della cerimonia del loro Giuramento. "Gli italiani -ha proseguito il premier- devono sapere, anche grazie all'ingresso dei nuovi allievi, che potranno sempre più contrare su un fattore di sicurezza vicino, prossimo alle loro abitazioni e alle loro comunità e potranno avere fiducia in voi. E di questo vi ringrazio. Per me e per l'Italia è l'occasione per dirvi grazie per il lavoro che fate, per l'esempio che avete dato in questi anni, in questi mesi all'Italia".