VIGILI FUOCO: GENTILONI, FIERI IN ITALIA E MONDO DI ANGELI GHIACCIO RIGOPIANO

31 maggio 2017- 11:15

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - "Le operazioni che avete svolto per il salvataggio di quelle persone, di quelle famiglie rimaste rinchiuse nell'albergo di Rigopiano in quei giorni terribili dopo la valanga, il lavoro che avete fatto insieme alla Protezione civile, alle Forze Armate, alla Guardia di Finanza, alle Forze dell'Ordine, resterà come una medaglia fissata sul vostro petto, come un punto d'onore per i Vigili del Fuoco. Vi hanno chiamato gli 'angeli del ghiaccio' e di questo potete essere fieri non solo in Italia, ma in tutto il mondo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, nel corso della cerimonia per il Giuramento degli allievi dei Vigili del Fuoco.