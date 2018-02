VIGILI FUOCO: USB, SCIOPERO NAZIONALE IL 23 FEBBRAIO (2)

13 febbraio 2018- 13:32

(AdnKronos) - Per l'Usb, "diviene incompressibile per noi, organizzazione sindacale, che il dialogo muoia e che si possa presentare per soddisfacente un contratto solo economico che pone una 'guerra interna' tra chi è l’asse portante del soccorso nel Paese lasciando ad operazioni di intenti il compito di tentare una base normativa. Evidenziando, ulteriormente come il Governo preferisca finanziare banche (20 miliardi) e missioni militari (che a camere sciolte hanno ricevuto 10 milioni di euro al mese) anteponendole ai vigili del fuoco che sono un servizio essenziale nel Paese". Come organizzazione sindacale, rileva ancora l'Usb, "metteremo tutti gli strumenti in campo per fermare questo processo che, in maniera grottesca, hanno definito 'contrattazione' quando invece dovreste chiamarla: truffa! Uno fra tanti, esempi, questo è il contratto della previdenza complementare: atto che dimostra come le nostre pensioni e di conseguenza il nostro futuro, sono ormai stati consegnati agli istituti di credito e alle banche: magari controllate proprio dagli stessi sindacati che oggi festeggiano questo accordo".Usb pretende di iniziare "una discussione che parta dai tre contratti mancati (con relativi arretrati, economie fisse, inflazione programmata, diritti ed economie accessorie)". La modalità dello sciopero sarà personale turnista (4 ore, senza decurtazione) dalle 9 alle 13; personale giornaliero o amministrativo (tutta la giornata)".