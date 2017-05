VINI: ANDREA SARTORI NUOVO PRESIDENTE CONSORZIO TUTELA VINI VALPOLICELLA

25 maggio 2017- 19:21

Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Andrea Sartori è il nuovo presidente del Consorzio Tutela Vini Valpolicella. E' stato nominato oggi insieme agli altri esponenti del cda. Sartori, quarta generazione di una famiglia storica per la produzione del vino, dal 2000 è presidente di Casa Vinicola Sartori. Dal 2004 al 2010 è stato presidente di Unione Italiana Vini e, sempre in questi anni, è stato presidente della Confederazione Vite e Vino e dell’Eme. Nel 2015, infine, è diventato presidente di Italia del Vino Consorzio, carica, quest’ultima, che manterrà fino al 2018.“Sono felice di essere stato scelto per svolgere questo incarico – ha dichiarato Sartori – proprio nella zona viticola dove la mia famiglia ha iniziato questo percorso. Credo che i vini della Valpolicella rappresentino, in questo momento, un volano non solo per la viticoltura di Verona ma anche per l’intera economia del nostro sistema: confido dunque in un lavoro di collaborazione di tutto il Consiglio di Amministrazione per mantenere e per amplificare questo nostro ruolo di primaria importanza”.