VINO: CRESCE BUSINESS ENOTECHE, IN LOMBARDIA +32% IN OTTO ANNI

16 gennaio 2018- 10:51

Milano, 16 gen. (AdnKronos) - Enoteche a quota 7.300 in Italia e mille in Lombardia, dove il business cresce più che altrove. Secondo i dati della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi e della Coldiretti Lombardia, sono 986 le enoteche nella regione nel 2017. Numeri che crescono rispetto alle 806 di cinque anni fa e alle 747 del 2009. In otto anni, la crescita del settore è stata del 32%, in cinque del 22% Milano arriva a 264 imprese (+63% in otto anni, + 39% in cinque, + 2% in un anno).In Italia, negli ultimi otto anni sono cresciute del 19%, ma sono stabili rispetto al 2016. Prime per imprese Napoli (546) e Roma (482). Dopo Milano c’è Torino con 228, Bari con 203, Firenze con 171 e Brescia con 170.