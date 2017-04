VINO: GAJA PRONTO A INVESTIRE SU ETNA, ASSESSORE SICILIA 'BRAND ISOLA PIACE'

29 aprile 2017- 16:08

Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - "La notizia che un produttore di vino importante come Angelo Gaja ha deciso di investire in Sicilia comprando vigneti sull'Etna ci riempie di orgoglio e di soddisfazione". Lo dice l’assessore all’Agricoltura della Regione siciliana, Antonello Cracolici, aggiungendo: "Gaja, dicono gli addetti ai lavori, sta al vino come le Ferrari al mondo delle auto. Ne verrà fuori uno scossone benefico per tutti. È una bella notizia per la Sicilia produttiva e lungimirante"."Lo è ancor di più se pensiamo che la scommessa di Gaja è condivisa con un giovane vignaiolo etneo come Alberto Graci Aiello - aggiunge Cracolici -. Tutto questo consolida l'idea di una Sicilia, quella agricola in particolare, che piace, ormai un brand da portare a testa alta in giro per il mondo".