VINO: VERONAFIERE, EXPORT CRESCE IL TRIPLO DELL'INTERO MANIFATTURIERO

10 dicembre 2017- 12:35

Verona, 10 dic. (AdnKronos) - In 10 anni il trend export del vino italiano nel mondo è cresciuto in valore tre volte più della media dell’intero manifatturiero, più del doppio della gioielleria e quasi il quadruplo rispetto all’abbigliamento e al tessile. Ma proprio nell’anno in cui si delinea uno dei maggiori incrementi statistici degli ultimi tempi non mancano le contraddizioni sul comparto leader dell’agroalimentare italiano, fin qui troppo ancorato ai propri storici top importer (Usa, Germania e Regno Unito), che valgono il 60% delle esportazioni globali, contro il 39% della Francia. È quanto rivela l’analisi realizzata per Veronafiere da Nomisma-Wine Monitor in occasione di Wine2Wine, al talk show “Vino italiano: bianco o nero?” a cui hanno partecipato i vertici di Alleanza delle Cooperative (Ruenza Santandrea), Federazione italiana vignaioli indipendenti (Matilde Poggi), Federvini (Sandro Boscaini) e Unione italiana vini (Ernesto Abbona), moderati dal giornalista Paolo Del Debbio.