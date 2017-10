VIOLENTATA PIù VOLTE, INCUBO PER UNA 25ENNE A CATANIA

2 ottobre 2017- 12:10

Catania, 2 ott. (Adnkronos) - Violenza sessuale nel catanese. Tre italiani di 36, 34 e 23 anni hanno violentato una 25enne poche ore prima dell'alba di ieri. La giovane, secondo quanto si è appreso, aveva accettato di essere riaccompagnata a casa da uno di loro che conosceva, a conclusione di una serata in una discoteca a Catania. Quando è salita, la donna ha trovato gli altri due già dentro la vettura. LA RICOSTRUZIONE - Secondo una prima ricostruzione, vicino alla casa della 25enne - che abita in una zona isolata - i tre l'avrebbero ripetutamente violentata e poi l'avrebbero abbandonata sulla strada. Un passante che l'ha vista le ha dato i primi soccorsi e ha chiamato il 112.Sul posto sono arrivati i carabinieri e la vittima è stata condotta con un'ambulanza nell'ospedale Garibaldi di Catania, dove è stata ricoverata in stato di choc.