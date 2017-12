VIOLENTò RAGAZZINA CHE STAVA FACENDO I COMPITI: DENUNCIATO 60ENNE

13 dicembre 2017- 11:12

Pistoia, 13 dic. - (AdnKronos) - Approfittò dell'assenza in casa dei familiari per violentare una ragazzina di 14 anni, che stava facendo i compiti scolastici. Per questo è stato denunciato e nei suoi confronti il magistrato ha frattanto disposto anche il divieto di avvicinamento alla vittima. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Montecatini Terme (Pistoia) hanno notificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, ad un pensionato 60enne, con alcuni precedenti di polizia a suo carico, residente a Pieve a Nievole (Pt). L'uomo è accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia quattordicenne della ex convivente del figlio. Nonostante la separazione, i rapporti fra i due ex conviventi e i loro familiari erano molto buoni e la ragazza andava spesso a fare ai compiti a casa dell'ex convivente della madre, che la divideva con il padre. Quest'ultimo un pomeriggio dello scorso mese di ottobre, avrebbe approfittato della momentanea assenza del figlio, sottoponendo la ragazza a pesanti attenzioni di carattere sessuale che la giovane, benchè scioccata, ha riferito subito alla madre. Nei confronti della vittima, che era stata accompagnata presso l'ospedale di Pistoia per gli accertamenti sanitari del caso era stato subito attivato il 'codice rosa'. La madre della ragazza aveva immediatamente denunciato ai carabinieri la vicenda e gli accertamenti svolti hanno confermato il racconto della giovane vittima consentendo di acquisire elementi che hanno permesso di adottare il provvisorio provvedimento cautelare nei confronti del 60enne.