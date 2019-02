21 febbraio 2019- 17:10 Violenza donne: panchine rosse a Milano, online istruzioni per adottarle

Milano, 21 feb. (AdnKronos) - Le panchine rosse arrivano a Milano. E' online da oggi il vademecum per chiunque, cittadini, scuole, comitati,associazioni, voglia realizzarne una, come simbolo di rifiuto della violenza nei confronti delle donne. Le regole per fare richiesta sono state illustrate durante la presentazione del libro #panchinerosse, a cura di Marta Ajò, che raccoglie le immagini e le storie di queste panchine. "Questi simboli -spiega l’assessore all’Educazione del Comune di Milano, Laura Galimberti- devono ricordarci ogni giorno di non essere indifferenti a nessun tipo di violenza. E tutti, a partire dalle scuole, possono fare la propria parte per lasciare un segno tangibile". Le panchine rosse "non sono solo memoria, ma anche speranza" ed è per questo che "vogliamo agevolarne l’installazione nelle scuole, perché bambini e bambine, ragazzi e ragazze sono il nostro futuro". Per realizzare la propria panchina, una scuola, un’associazione o un comitato, in accordo con il tecnico del verde del municipio di riferimento, identifica la panchina da trasformare in panchina rossa e manda poi richiesta con foto, planimetria, testo della targa da apporre e data dell’inaugurazione. Una volta ricevuta l’autorizzazione potrà provvedere in autonomia alla tinteggiatura, alla realizzazione e posa della targa e, negli anni, al mantenimento o ripristino in caso di deterioramento o danneggiamento.