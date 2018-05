5 maggio 2018- 18:03 Violenza su donne: a Milano la campagna di ActionAid contro le mutilazioni (2)

(AdnKronos) - “In molti paesi la pratica delle mutilazioni è stata definita illegale, ma gli interventi di tipo normativo, pur fondamentali, non bastano", spiega Barbara Costa. "Serve un lavoro di prevenzione e accompagnamento delle comunità e di sfida ad alcune convinzioni, svolto secondo una logica non stigmatizzante ma cercando di costruire ponti di vicinanza. Grazie all’adozione a distanza lavoriamo ad ampio spettro su attività educative, formative e di empowerment, per superare pratiche che ancora oggi impediscono alle donne di essere libere". Sebbene molti Stati abbiano varato leggi nazionali che vietano la pratica e dal 2008 oltre 15mila comunità abbiano dichiarato di averla accantonata, l'attuale tasso di abbandono delle mutilazioni genitali femminili non è abbastanza elevato da controbilanciare la crescita della popolazione, con il rischio che i casi di mutilazione possano aumentare nei prossimi anni.