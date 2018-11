24 novembre 2018- 17:29 Violenza su donne: anche Martina con segno rosso sul viso, non una di meno

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "Ogni 72 ore una donna viene uccisa. Tremila donne sono morte dal 2000 per mano quasi sempre di compagni o mariti assassini. E il numero di violenze è esponenzialmente più alto. Numeri crudi, tremendi. Ma che non riescono a dare il senso della tragedia umana che ognuna di quelle morti, ognuno di quegli abusi porta con sé”. Lo scrive su Facebook il candidato alla segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina, in vista della Giornata mondiale della violenza sulle donne. Martina ha postato la sua foto con il segno rosso sul viso simbolo della campagna. "Stiamo uccidendo, violentando, un'intera generazione di donne. E la questione ha una radice culturale antica, difficile da estirpare. Dalla stessa radice nascono erbe infestanti come le differenze salariali tra uomini e donne, la preclusione di carriera al femminile, l'abbandono del lavoro dopo la maternità. In breve la disuguaglianza di genere. Accettata troppo spesso dalle donne. Il grido di piazza di oggi è un segnale da coltivare. Pari diritti. Sembra assurdo doverlo dire nel 2018. Bisogna urlarlo. Pari diritti. Per non accettare più l'offesa. Per non tollerare più la violenza. Bisogna urlarlo. Non una di meno”.