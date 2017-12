VIOLENZA SU DONNE: BOLDRINI, POLITICA NON PUò IGNORARE VOCE VITTIME

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - Le voci delle donne vittime di violenza "non possono non essere ascoltate dalla politica". Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini, durante il tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare. La presidente ha rivendicato il lavoro portato avanti su questo fronte, compre la giornata "memorabile" in cui sono arrivate a Montecitorio "1.400 donne per parlare di qualcosa di difficile: la loro esperienza di vittime di violenza".