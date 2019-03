3 marzo 2019- 16:40 Violenza su donne: Bongiorno, 'delitto onore abrogato ma cultura esiste ancora'

Roma, 3 mar. (AdnKronos) - "Veniamo da un un passato in cui la legislazione guardava con simpatia chi faceva violenza alle donne". A sottolinearlo il ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, in un'intervista a 'Domenica In', che cita, ad esempio, l'omicidio per causa d'onore. "Le leggi sono state abrogate ma per la cultura ancora ce ne vuole", ha detto. Una cultura, ha insistito, che "nel 2019 esiste ancora".