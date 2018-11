25 novembre 2018- 14:27 Violenza su donne: Bonino, battaglia culturale, uomini siano protagonisti

Roma, 25 nov. (AdnKronos) - "Sembra impossibile che ancora oggi il fenomeno del femminicidio sia ancora così pervasivo nel nostro Paese e non solo. Per questo tutte le iniziative prese in questi giorni rappresentano un risveglio importante. Al senato abbiamo presentato una mozione, a prima firma Loredana De Petris, che fa il punto della situazione e di ciò che si potrebbe fare a livello governativo, dal potenziamento dei centri antiviolenza al sostegno alle donne che denunciano”. Lo afferma Emma Bonino in un video pubblicato sulla pagina Facebook di +Europa in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. "Resto tuttavia convinta che sia soprattuto una battaglia culturale. Una battaglia - sottolinea Bonino - che possiamo vincere solo se ne saranno protagonisti anche gli uomini. Serve un risveglio a 360 gradi. Perchè si sta tentando di rimettere in gioco alcune delle conquiste di questi anni, dal divorzio alla lotta contro l’aborto clandestino, alle unioni civili. E’ un periodo piuttosto cupo - conclude la senatrice di +Europa - a cui bisogna saper reagire con coraggio e speranza".