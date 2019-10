26 ottobre 2019- 15:29 Violenza su donne: Borgonzoni, 'bene ritiro magliette, no messaggi ambigui'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Bene il ritiro delle magliette. Non è ammissibile che su un tema drammatico come quello della violenza sulle donne possano essere diffusi messaggi ambigui e inopportuni". Lo afferma Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega e candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna, dopo che Carrefour ha annunciato il ritiro delle magliette in vendita presso la catena di supermercati. "La lotta alla violenza -aggiunge l'esponente del Carroccio- è una battaglia che passa anche attraverso il contrasto a una comunicazione sbagliata, a banalizzazioni e a ironie sterili e infelici. Al governo la Lega, con il codice rosso, ha dato un primo segnale concreto, efficace e importante per la tutela delle donne, occorre proseguire su questa strada e tutti, ad ogni livello, sono chiamati a fare la loro parte".