20 novembre 2018- 15:37 Violenza su donne: calciatori Seria A in campo con #unrossoallaviolenza (2)

(AdnKronos) - La violenza sulle donne "è una piaga - dice senza giri di parole Marco Chiesara, presidente di WeWorld onlus, l'organizzazione che da 20 anni difende i diritti delle donne -. Sono sei milioni le donne che sono state vittime di violenza, l'80% dei casi avviene tra le mura domestiche e nel 65% degli episodi i piccoli assistono alla violenza sulle madri: due bambini su tre, in termini statistici. Il calcio è una platea straordinaria per diffondere il nostro messaggio, e siamo felici di essere qui per la seconda volta, in concomitanza con la Giornata contro la violenza sulle donne". Madrine dell'evento Rossella Brescia e Regina Baresi. "L'industria del calcio ha un grande cuore, c'è tanta voglia di aiutare le campagne come queste. I dati sono agghiaccianti e questa onlus è un punto di riferimento", spiega la ballerina e conduttrice. "E' importantissimo sostenere queste battaglie, il calcio arriva a milioni di persone e consente di far avvicinare gli uomini a questo tema", aggiunge la giocatrice. Sostegno all'iniziativa arriva anche dagli ex calciatori Francesco Toldo, Alessandro Costacurta e Franco Baresi che rimarcano, nella conferenza tenutasi a Milano, come siano "fondamentali queste iniziative perché la gente deve sapere che le donne vanno rispettate". L'impegno di Lega Serie A e WeWorld Onlus non si ferma: anche i social si coloreranno di rosso con le foto dei calciatori insieme alle loro compagne e degli altri testimonial che dichiareranno il proprio impegno pubblicando una foto con il simbolo della campagna con l'hashtag #unrossoallaviolenza. Un corner di #unrossoallaviolenza con la possibilità di scattare, stampare e postare la propria foto sarà all'interno del WeWorld Festival all'Unicredit Pavillon di Milano dal 23 al 25 novembre.