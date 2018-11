20 novembre 2018- 19:43 Violenza su donne: Carfagna lancia campagna alla Camera

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - "Per sconfiggere la violenza le leggi non bastano: bisogna cambiare la testa delle persone”. Lo dice Mara Carfagna a Elle, in edicola giovedì, a proposito della campagna promossa per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre che sarà presentata domani 21 novembre alle 18 alla Camera dei deputati nella Sala della Lupa."Per raggiungere più persone possibile abbiamo pensato ad una campagna social che prevede un video che chiunque può realizzare e ripostare. E’ un’iniziativa indirizzata soprattutto ai giovani, perché il testimone di questa battaglia devono prenderlo loro", prosegue la vicepresidente della Camera. “Il Governo deve smettere di fare proclami vuoti e porre la violenza sulle donne e il femminicidio tra le priorità. Servono fondi, educazione e prevenzione. Dobbiamo aiutare le donne a denunciare. Spesso non lo fanno per vergogna, per paura e perché i tempi della giustizia sono troppo lunghi. Sto studiando, con la collega parlamentare Giusi Bartolozzi che è anche magistrato, un disegno di legge per dare priorità alle denunce delle donne vittime di violenza. Perché sappiano che i loro casi verranno presi in considerazione subito e che si procederà speditamente. Quando la donna vince la paura e la ritrosia deve essere protetta”.