VIOLENZA SU DONNE: CARFAGNA, MINISTRE VIGILINO SU AZIONE ORLANDO SU STALKING

30 giugno 2017- 13:56

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "Rivolgo un appello non polemico alla sottosegretaria Boschi e alle ministre Finocchiaro, Fedeli, Pinotti, Madia, Lorenzin: vigilate affinchè il governo, come ha ipotizzato il ministro Orlando della cui buona fede non ho motivo di dubitare, modifichi la parte della riforma del codice penale in cui si disciplina l'estinzione del reato di stalking mediante un semplice pagamento di somma". Lo afferma Mara Carfagna, deputata di Forza Italia, sottolineando il rischio che "un pasticcio giuridico possa mettere a rischio la tutela per migliaia di donne vittime di stalking". "Non mi nascondo le responsabilità che in questa vicenda ha avuto anche l'opposizione, dato che il provvedimento è rimasto fermo per anni al Senato, ma ora -osserva l'esponente azzurra- è il momento di mettere da parte le logiche di schieramento e agire con buon senso e pragmatismo. Ce lo chiedono migliaia di donne che vivono minacciate e in pericolo". "Vigilate ministre, perchè sia garantita una modifica di civiltà: è inconcepibile pensare che basti pagare una multa per cancellare telefonate minatorie, pressioni psicologiche, violenze fisiche e verbali, veri e propri agguati. C'è tempo e spazio per riparare all'errore, per questo presenterò nei prossimi giorni una proposta di legge per cancellare la norma, ma il governo se vuole, può fare prima e meglio", conclude Carfagna.