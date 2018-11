24 novembre 2018- 19:57 Violenza su donne: Comune Milano, oltre 900 aiutate nel primo semestre (2)

(AdnKronos) - "Il Comune di Milano - ha commentato l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino - è in prima fila nella lotta alla violenza di genere. Le attività messe in campo puntano da un lato alla sensibilizzazione e dall’altro all’avviamento e al supporto di progetti concreti come i centri antiviolenza. Quest’anno l’Amministrazione ha stanziato risorse per oltre un milione di euro per il sostegno ai centri e le azioni di prevenzione e informazione e puntiamo a rafforzare sempre di più il nostro impegno".Grazie alla partecipazione attiva di molte associazioni, il programma delle iniziative organizzate in occasione del 25 novembre sarà ricco di appuntamenti dedicati al tema della violenza e non solo. Per la prima volta grazie all’impegno della Delegata del sindaco per le pari opportunità di genere, Daria Colombo, la bandiera civica di Palazzo Marino sarà listata a mezz’asta. La proposta è stata condivisa e supportata dalla Commissione consiliare per le Pari Opportunità e Diritti Civili, presieduta dalla consigliera Diana De Marchi, che con un apposito Ordine del Giorno presentato in aula ha raccolto l’approvazione di tutto il Consiglio comunale. Come Milano, molti altri comuni (tra cui Roma, Torino, Padova, Bologna, Bari, Napoli, Cagliari) faranno lo stesso.