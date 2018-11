27 novembre 2018- 15:29 Violenza su donne: Di Maio, domani in Cdm approveremo ddl su 'codice rosso'

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - Domani "nel primo pomeriggio ci riuniremo in Consiglio dei Ministri" e tra le varie cose all’ordine del giorno "abbiamo l’approvazione del disegno di legge sul 'Codice rosso', dei miei colleghi Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno, ispirato al lavoro dell’associazione 'Doppia difesa' di Michelle Hunziker e del ministro Bongiorno". Così in un post su Facebook il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio.'Codice rosso', spiega Di Maio, "proprio come un caso grave giunto al pronto soccorso e che non può aspettare per essere curato e infatti sul tema, nel nostro paese, non c’è più tempo da perdere. La denuncia arriverà direttamente al pm che in soli 3 giorni avrà l’obbligo di sentire la donna vittima di violenza. Così come la polizia giudiziaria dovrà dare massima priorità alle indagini. Adesso purtroppo non è così, ci sono tempi più lunghi, e questo, in una situazione così difficile per una vittima, non è più accettabile".Qualche mese fa, rileva il vicepremier, "firmai l’impegno che proprio Michelle Hunziker mi chiese di prendere, e oggi, anche grazie al lavoro svolto dal mio collega ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, stiamo finalmente tendendo una mano a tutte le donne che subiscono violenza sessuale, stalking, o che vengono picchiate. E questo provvedimento deve avere anche un’altra funzione: la prevenzione. Quindi faccio un appello: denunciate! Non abbiate paura, lo stato è più forte di qualsiasi violenza che abbiate subito e adesso è al vostro fianco, con ogni mezzo a sua disposizione".