27 novembre 2018- 16:07 Violenza su donne: Di Maio, quasi 1 femmicidio ogni 2 giorni, numeri da brividi

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "Spesso si trattano i dati come una materia fredda, ma ce ne sono alcuni che fanno ribollire il sangue nelle vene. Centocinquanta è la media annuale di femminicidi che vengono compiuti in Italia, praticamente uno ogni due giorni. L’anno scorso sono state più di 2000 le sentenze definitive per stupro e 1.827 quelle per stalking. Sono numeri che mettono i brividi perché rendono l’idea di quanto sia diffuso il problema". Così in un post su Facebook il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio annunciando che domani il Consiglio dei ministri approverà il disegno di legge sul 'codice rosso'. "Molti di questi reati - rileva il vicepremier - avvengono nel luogo dove una persona dovrebbe sentirsi maggiormente al sicuro, ovvero tra le mura di casa e per mano di parenti o dell’uomo che si ama. Ecco, su una cosa voglio essere particolarmente diretto e intransigente: la violenza non ha nulla a che fare né con l’amore, né con gli uomini. I dati ci dicono che 9 donne su 10 non denunciano le molestie subite e questa forse è la cosa più preoccupante. Domani iniziamo a dire basta a tutto questo".