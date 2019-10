29 ottobre 2019- 20:09 Violenza su donne: domani incontro commissione femminicidio-Conte

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Domani con la commissione di inchiesta sul #Femminicidio incontriamo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Un confronto importante per fare il punto sulle politiche per il contrasto alla violenza di genere e mettere in campo le migliori azioni a tutela delle donne e dei minori coinvolti nei crimini domestici. #stopFemminicidio”. Lo annuncia su Twitter la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul Femminicidio.